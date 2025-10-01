Kommentar

Trumps Frieden, Netanjahus Ausweg

Christian Jentsch

US-Präsident Trump verordnete einen Friedensplan, um den aus dem Ruder gelaufenen Krieg im Gazastreifen zu beenden. Für Israels Premier Netanjahu könnte sich die Tür für einen Ausweg öffnen. Der Hamas fehlen die Optionen.