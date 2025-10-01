- Überblick
Kommentar
Trumps Frieden, Netanjahus Ausweg
Kommentarvon Christian Jentsch
US-Präsident Trump verordnete einen Friedensplan, um den aus dem Ruder gelaufenen Krieg im Gazastreifen zu beenden. Für Israels Premier Netanjahu könnte sich die Tür für einen Ausweg öffnen. Der Hamas fehlen die Optionen.
