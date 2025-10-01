Bei Zusammenprall mit Fahrzeug
15-Jährige bei Unfall in Schlitters von Moped geschleudert und verletzt
Schlitters – Eine 15-Jährige wurde am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall in Schlitters verletzt. Die Österreicherin war gegen 19 Uhr auf einer Gemeindestraße in Richtung Strass unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 30-Jähriger mit einem Firmenauto in entgegengesetzte Richtung und wollte nach links zu einem Gewerbebetrieb zufahren. Dabei kam es zur Kollision.
Die Jugendliche wurde vom Moped geschleudert und kam wenige Meter weiter zu liegen. Der Unfalllenker und herbeieilende Passanten leisteten Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Die verletzte 15-Jährige wurde ins Krankenhaus Schwaz eingeliefert. (TT.com)