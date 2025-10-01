15-Jährige bei Unfall in Schlitters von Moped geschleudert und verletzt

Schlitters – Eine 15-Jährige wurde am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall in Schlitters verletzt. Die Österreicherin war gegen 19 Uhr auf einer Gemeindestraße in Richtung Strass unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 30-Jähriger mit einem Firmenauto in entgegengesetzte Richtung und wollte nach links zu einem Gewerbebetrieb zufahren. Dabei kam es zur Kollision.