Der Abriss läuft

Spektakuläre Großbaustelle: Dem Landesmuseum geht es an den Kragen

Der Abriss erfolgt von der Professor-Franz-Mair-Gasse aus.
© Tiroler Landesmuseen
Markus Schramek

Von Markus Schramek

Die Abrissarbeiten am Ferdinandeum werden noch bis Dezember dauern. Größte Vorsicht ist dabei geboten.

