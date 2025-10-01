Junge Skisprung-Weltmeisterin machte schwere Erkrankung öffentlich

Statt um Gold, Silber und Bronze bei den Olympischen Spielen in Turin geht es für Tina Erzar mit einem Schlag um etwas viel wichtigeres – ihr Leben. Die 17-Jährige, zweifache Juniorenweltmeisterin und große Nachwuchshoffnung ihres Landes, machte eine schwere Erkrankung öffentlich.

„Auf Wiedersehen, Saison 2025/26. Ich weiß gar nicht, was ich noch anderes sagen soll, als dass es sehr weh tut. Viele Tränen sind geflossen, aber das ist die einzig richtige Möglichkeit. Die Gesundheit steht immer noch auf dem ersten Platz“, schrieb die Slowenin auf Instagram.

Aufgrund unerklärlicher Nackenschmerzen habe sie sich einer MRT-Untersuchung unterzogen. Die niederschmetternde Diagnose: eine aneurysmatische Knochenzyste, sprich eine tumorartige Läsion des Knochens.