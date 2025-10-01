Großeinsatz nach Bombendrohung gegen das Oktoberfest: Wiesn wieder geöffnet

Ausnahmezustand in München: In der Früh erschütterte eine Explosion ein Haus. Weil ein Drohschreiben gegen das Oktoberfest gefunden wurde, wurde die Wiesn vorerst geschlossen. Um 17.30 Uhr öffnete sie wieder. Mittlerweile sind zahlreiche Details zu den Hintergründen bekannt.

München – Nach einer Sprengstoffdrohung ist das Oktoberfest in München am Mittwoch stundenlang geschlossen geblieben. Die Gefahr sei einfach zu groß, sagte Oberbürgermeister Dieter Reiter. Die Polizei sprach von „einer unspezifischen Sprengstoffdrohung“. Erst am Nachmittag gab es Entwarnung: Die Sperre wurde gegen 17 Uhr aufgehoben. Hintergrund der Sperre war ein Zusammenhang mit einer Explosion im Münchner Norden und „ein entsprechendes Schreiben des Täters“.

Im Münchner Norden hatte ein 57 Jahre alter Mann nach ersten Erkenntnissen im Rahmen eines Familienstreits in der Früh ein Wohnhaus in Brand gesteckt und Sprengfallen deponiert. Neben dem Tatverdächtigen, der sich selbst das Leben nahm, kam ein weiterer Mensch ums Leben, wie die Polizei mitteilte. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich dabei um den 90 Jahre alten Hausbesitzer und Vater des mutmaßlichen Täters handelt. Er sei auf Aufnahmen des abgebrannten Hauses entdeckt worden, das wegen der Hitze aber bis zum frühen Abend noch nicht betreten werden konnte.

📽️ Video | Bombendrohung gegen Wiesn

Die 21 Jahre alte Tochter des Mannes und seine 81-jährige Mutter kamen verletzt ins Krankenhaus. Motiv der Tat dürfte gewesen sein, dass der Verdächtige die Vaterschaft seiner Tochter angezweifelt hätte.

Tatverdächtiger hatte Sprengstoffrucksack dabei

Der Verdächtige habe weder über waffen- noch sprengstoffrechtliche Erlaubnisse verfügt und hatte nach Angaben der Polizei einen Rucksack dabei, in dem sich eine Sprengvorrichtung befand, die zunächst entschärft werden musste. Die nähere Umgebung wurde evakuiert, die betroffenen Anrainer betreut.

Ein Transporter ist ausgebrannt und voller Löschschaum. © APA/dpa/Roland Freund

Am frühen Nachmittag war dann im Rahmen der Entschärfungsmaßnahmen eine Explosion zu hören. Vor dem Haus war in der Früh ein Transporter ausgebrannt, ein paar Straßen weiter zwei Autos. Außerdem wurde ein verdächtiger Gegenstand gefunden, von dem die Polizei nicht sagte, was es ist.

Und eben auch ein Drohschreiben gegen die Wiesn, wie das Oktoberfest genannt wird, wurde gefunden. „Neben vielen Textbausteinen hat es einen Satz gegeben, der uns aufhorchen hat lassen, der davor warnt, nicht auf die Wiesn zu gehen, denn es könnte ein 'bombiges Erlebnis' geben", sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) bei einer Pressekonferenz. Und „wenn jemand schon das eigene Elternhaus in die Luft gesprengt hat“, dann müsse man eine solche Drohung ernst nehmen.

Die Stadt entschied sich, das Volksfest geschlossen zu lassen, bis das Gelände vollständig abgesucht war. Zwischen 25 und 30 Sprengstoff-Spürhunde aus ganz Bayern waren auf der Wiesn im Einsatz und insgesamt mehr als 500 Polizisten. Besucher, die in der Früh am Zaun darauf gewartet hatten, dass das Gelände geöffnet wird, kehrten wieder um, Wiesn-Mitarbeiter wurden aufgerufen, das Gelände zu verlassen. Auf der Oidn Wiesn wurde ein Schutzbereich für sie eingerichtet.

Das Oktoberfest-Gelände wurde von Polizisten abgesucht. © APA/AFP/ALEXANDRA BEIER

Oberbürgermeister: Sicherheit geht vor

Oberbürgermeister Reiter schloss zunächst in einem Instagram-Post nicht aus, dass das Oktoberfest am Mittwoch den ganzen Tag geschlossen bleibt. „Die Polizei wird alles tun, möglichst bis am Nachmittag um 17.00 Uhr die Wiesn komplett durchsucht zu haben, um damit Sicherheit zu gewähren. Wenn das nicht der Fall ist, werde ich mich wieder melden, dann wird die Wiesn heute gar nicht eröffnet“, sagte Reiter auf der Plattform Instagram. „Tut mir leid, anders geht’s nicht, Sicherheit geht vor."

Notruf um 4.41 Uhr

In der Früh war um 4.41 Uhr ein Notruf eingegangen, Anrainer im Stadtteil Lerchenau im Norden der bayerischen Landeshauptstadt hörten explosionsartige Geräusche oder Schüsse und sahen die Flammen.

„Gegen circa fünf Uhr aufgewacht, weil es ein paar Mal gescheppert hat“, beschrieb ein Anrainer. „Aufgestanden, nachgeschaut, und dann hat's gebrannt.“ Eine weitere Anrainerin berichtete von einer Rauchwolke, der Brandgeruch war weithin wahrnehmbar. Noch Stunden später war der Rauch aus der Ferne zu sehen.

Schwer bewaffnete Einsatzkräfte waren in dem normalerweise sehr ruhigen Viertel am Rande Münchens unterwegs. Die Polizei ordnete einen Evakuierungsradius von 200 Metern rund um das brennende Gebäude an.

