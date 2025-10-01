Großeinsatz nach Brand und Knallgeräuschen in München

In München sind Polizei und Feuerwehr am frühen Mittwochmorgen durch einen Brand und Knallgeräusche zu einem Großeinsatz ausgerückt. Ein Mensch sei schwer verletzt worden, sagte eine Sprecherin der Polizei der Nachrichtenagentur AFP. Demnach sei die Feuerwehr gegen 4.40 Uhr im Stadtteil Lerchenau zu einem brennenden Wohnhaus gerufen worden. Beim Einsatz seien Knallgeräusche zu hören gewesen.

Die Löscharbeiten seien am Mittwochvormittag noch nicht beendet gewesen. Für den Einsatz blieb eine Mittelschule geschlossen. Es kam zu Sperren rund um den Einsatzort. Medienberichte, laut denen es zu Schüssen sowie Explosionen gekommen sein soll und es einen Toten gebe, bestätigte die Sprecherin nicht. (APA, AFP)