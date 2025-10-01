Verstopfte Straßen
„Staus sind hausgemacht“: Tirol fordert Optimierung der Kontrollen am Grenztunnel
Die Grenzkontrollen der deutschen Bundespolizei führen im Außerfern oft zu massiven Staus in Fahrtrichtung Norden.
© dpa/Patrick Pleul
Bei einem Verkehrstermin im Füssener Rathaus wurden die Auswirkungen der deutschen Grenzkontrollen auf den Verkehr im Grenzraum diskutiert. Die Dosierampel bei der Abfahrt Reutte Süd habe sich bewährt. Eine Änderung des Standorts, wie vom Transitforum gefordert, ist nicht geplant.