Eishockey-Revolution in Osttirol: Drei Vereine gründen die „Osttirol Juniors“

UECR Huben, UEC Sparkasse Lienz und die Eichholz Turtles haben sich zur Spielgemeinschaft „Osttirol Juniors“ zusammengeschlossen. Die Vereine wollen damit den Nachwuchssport in der Region stärken und allen jungen Eishockeybegeisterten eine sportliche Heimat bieten.

Lienz – Die neue Spielgemeinschaft wird sowohl in der KEHV Landesliga antreten als auch in der neu gegründeten „Osttiroler Hockey Liga“ (OHL) vertreten sein. Diese Kooperation stellt einen bedeutenden Schritt zur Förderung des Eishockeysports für Kinder und Jugendliche in Osttirol und Oberkärnten dar.

"Diese Kooperation ist ein Signal des Zusammenhalts. Gemeinsam schaffen wir Raum für mehr Eiszeit, faire Wettkämpfe und vor allem: lang anhaltende Freude am Eishockey für alle Kinder – unabhängig vom Leistungsniveau", heißt es von den Verantwortlichen.

Mehr Spielmöglichkeiten durch zwei Eisflächen

Ein zentraler Vorteil der Kooperation liegt in der Nutzung von zwei Kunsteisflächen, wodurch mehr Trainingseinheiten und Spielmöglichkeiten geschaffen werden können. Die neu gegründete OHL richtet sich vorrangig an die Altersklassen U12 und U14 und wird im Turniermodus ausgetragen. Pro Spieltag sollen die Teams mindestens vier bis fünf Spiele absolvieren, um den Nachwuchsspielern maximale Eiszeit zu ermöglichen.

Langfristig planen die Verantwortlichen mindestens zehn Spieltage pro Saison und Altersklasse. Die OHL versteht sich dabei nicht als Konkurrenz zum bestehenden KEHV-Betrieb, sondern als Ergänzung. Besonders Kinder, die im regulären Spielbetrieb weniger Einsatzzeit bekommen, sollen hier gefördert werden.

Fairness als Grundprinzip

Die "Osttirol Juniors" setzen auf klare Grundwerte: Jedes Kind ist willkommen, unabhängig vom Leistungsniveau. Um faire Wettkämpfe zu gewährleisten, wird mit vor Turnierbeginn festgelegten und gekennzeichneten Mannschaften gespielt, die jedem Kind gleiche Eiszeit garantieren. Bei entsprechendem Interesse sollen auch Turnierserien für jüngere Spieler angeboten werden.

Die Initiative ist eine Antwort auf regionale Herausforderungen, insbesondere für Vereine mit Natureisplätzen, die zunehmend Schwierigkeiten haben, einen regelmäßigen Spielbetrieb aufrechtzuerhalten.

