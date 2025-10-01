Wortakrobaten matchen sich in der Kellerei: Premiere für Poetry Slam in Reutte

Am 3. Oktober verwandelt sich die Außerferner Kleinkunstbühne in Reutte in eine Arena der Worte: Beim Poetry Slam treten PoetInnen mit selbstverfassten Texten gegeneinander an und das Publikum kürt den Sieger des Abends.

Reutte – Überall wird geslammt – von Dornbirn bis Wien, von Chicago bis Togo. Aber die Slam-Welle hat längst auch Tirol erfasst. Am Freitag, 3. Oktober, ab 19.30 Uhr können Wortakrobaten ihr Können erstmals auch in der Kellerei in Reutte unter Beweis stellen.

Die Regeln sind einfach: Jeder Teilnehmende hat fünf Minuten Zeit, seinen selbst geschriebenen Text vorzutragen. Verkleidungen und Requisiten sind tabu, ansonsten sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ob Gedicht, Kurzgeschichte, Rap oder Ode – die Vielfalt der Darbietungen macht den besonderen Reiz dieses Formats aus.

Beim ersten Poetry Slam in Reutte werden bereits einige bekannte Namen der Szene erwartet: Lenny, Die Bacher, Tamara Stocker und Katrin ohne h haben ihre Teilnahme zugesagt. Doch auch Spontanentschlossene können ihr Glück versuchen – eine Anmeldung für die offene Liste ist vor Ort bis eine halbe Stunde vor Veranstaltungsbeginn möglich.

Durch den Abend führt Martin Fritz, der als Moderator die Beiträge einordnet und für einen reibungslosen Ablauf sorgt. Am Ende entscheidet das Publikum, wer die beste Performance gezeigt hat. Doch: Gewonnen haben letztlich alle, vor allem die Poesie.

Die Veranstaltung findet im Rahmen der Kulturzeit statt und ist Teil der „Road-To-Ö-Slam25“ und findet in Kooperation mit SPOT Slam Poetry Tirol statt. Sie dient als Vorbereitung auf die österreichischen Poetry-Slam-Meisterschaften, die vom 16. bis 18. Oktober 2025 in Innsbruck ausgetragen werden.