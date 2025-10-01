Schutz ohne Risiko
Kinderärzte raten: Gegen diese Atemwegserkrankung sollten Säuglinge geimpft werden
In den ersten Lebensmonaten kann das RS-Virus zu schweren Verläufen führen. Je älter die Kinder sind, desto weniger aggresiv ist meist der Verlauf.
Das Virus RS (Respiratorische Synzytial) kann bei Säuglingen zu sehr schweren Verläufen führen, bis hin zum Aufenthalt auf der Intensivstation. Ab nun ist die Impfung, genaugenommen die Immunisierung, möglich und genügend Impfstoff vorhanden.