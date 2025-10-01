„Wir sprechen von schlafenden Zähnen statt Spritzen“

Damit der erste Besuch beim Arzt für Kinder nicht stressig wird, bereiten viele Eltern ihre Kleinen mit Rollenspielen oder bunter Literatur darauf vor. Doch bei manchen jungen Patienten gilt: Weniger ist mehr.

Wir zählen schnell bis drei. Pieks, jetzt ist es schon vorbei“ – wie problemlos es klingt, wenn Dr. Bär eine Spritze verabreicht. Untermalt von breitem Lächeln, schmeichelnden Farben und bandagierten Stofftieren soll die Hauptdarstellerin des gleichnamigen Buches Kindern die Angst vor dem ersten Arztbesuch nehmen.

Stoffteddy wird eingegipst

Eine sanfte Vorbereitung wie diese hält auch der Innsbrucker Zahnarzt Marcellus M. Weger für sinnvoll: „Allerdings würde ich nicht allen Eltern zu Büchern raten.“

Manche Kinder könnten vom Anblick der gezeichneten Praxen irritiert werden und eine argwöhnische Erwartungshaltung aufbauen. Zuhause Stofftieren Pflaster aufzukleben, sei ein ebenso netter, doch möglicherweise kontraproduktiver Gedanke.

Besser sei eine nüchterne Herangehensweise: „Grundregel eins: Nicht lügen.“ Dem Kind zu versprechen, dass es „nicht weh tut“, sei hinderlich, weil ein Arztbesuch durchaus weh tun könne und dann Vertrauen zu Bruch geht: „Zudem weckt schon das Wort ,weh‘ Skepsis.“ Weger erklärt jungen Patienten lieber, dass ihr Zahn gleich schlafen werde, statt lang von Spritzen zu lamentieren.

Grundregel zwei: Nichts aufbauschen. „Zu warten, bis ein Kind Schmerzen hat und ihm dann ausufernd zu schildern, was es beim Arzt erwarten wird, kann problematisch sein. Besser, man nimmt seinen Zweijährigen mal mit, wenn man selbst zur Kontrolle geht. Dann kann er auf dem Stuhl Platz nehmen, lernt die Instrumente kennen, und vielleicht lässt er mich bereits in seinen Mund schauen“, beschreibt der Zahnarzt seinen Alltag.

Entspannte Vierjährige