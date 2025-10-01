Tirols Musikszene im Oktober: „VSDG“ auf der Jagd, Songs für den Herbst und jede Menge Konzerte
Scharf schießende Rapper, seelenberührende Lieder für die kühlere Jahreszeit und spannende Festival- und Konzertformate. Die Musikszene-News für Oktober sind wieder prall gefüllt.
Der Oktober wird in Tirol garantiert golden – dafür sorgen nicht zuletzt die alljährlichen Musikvideo-Prämierungen in Innsbruck. Im Vorfeld der „Goldenen Schindel“-Gala am 18.10. im Metropol Kino mit Auftritten von Fiva und der Allstarband von Jesse Grande wird einiges an Rahmenprogramm geboten. Halt macht die „Schindel on Tour“ noch in Rietz (3.10.), Schwaz (4.10.) sowie im Leokino (11.10.) und der Uni Innsbruck (14./15.10.). Mehr Infos hier.
Die Nominierten für die „Tyrolean Schindel“ – präsentiert von der TT – sind David Felix mit Eis am Stiel, Mother‘s Cake mit Poor Boy und Evon Rose mit Fire vs. Water.