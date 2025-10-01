Tirols Musikszene im Oktober: „VSDG“ auf der Jagd, Songs für den Herbst und jede Menge Konzerte

Der Oktober wird in Tirol garantiert golden – dafür sorgen nicht zuletzt die alljährlichen Musikvideo-Prämierungen in Innsbruck. Im Vorfeld der „Goldenen Schindel“-Gala am 18.10. im Metropol Kino mit Auftritten von Fiva und der Allstarband von Jesse Grande wird einiges an Rahmenprogramm geboten. Halt macht die „Schindel on Tour“ noch in Rietz (3.10.), Schwaz (4.10.) sowie im Leokino (11.10.) und der Uni Innsbruck (14./15.10.). Mehr Infos hier.