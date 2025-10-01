ÖAMTC warnt: „Schwere Sicherheitsmängel“ bei zwei Auto-Kindersitzen

Der ÖAMTC schlägt wegen „erheblichen Verletzungsrisikos“ Alarm. Bei den Crashtests lösten sich demnach die Sitzschalen und wurden samt Dummys durch das Fahrzeug geschleudert.

Die laufenden Untersuchungen zum ÖAMTC-Kindersitztest haben in zwei Fällen bereits alarmierende Ergebnisse gebracht: Bei den Modellen Chipolino Olympus i-Size (E57 030047) und Reecle 360 (vom Hersteller auch als „ZA10 i-Size“ bzw. „946i i-Size“ bezeichnet, E8 0313715) seien „erhebliche Sicherheitsmängel festgestellt“ worden, teilte der Club am Mittwoch mit und warnte Eltern vor möglichen Folgen. Der Verkauf war allerdings grundsätzlich rechtens.

Der ÖAMTC und seine Partnerorganisationen gehen bei solchen Untersuchungen nach dem aktuellen Euro NCAP (New Car Assessment Programme) vor. Dabei wirken auf die getesteten Produkte deutlich höhere Kräfte als bei den gemäß der europäischen Sicherheitsnorm für Kindersitze (UN Reg. 129) vorgeschriebenen Zulassungsversuchen. Da beide Modelle diese gesetzlichen Anforderungen erfüllen, dürfen sie in Europa verkauft werden.

Die Fachleute fühlten sich „noch vor Veröffentlichung des Gesamtergebnisses in der Pflicht, auf das schlechte Abschneiden und das damit verbundene Sicherheitsrisiko“ der zwei betroffenen Sitze aufmerksam zu machen, wurde betont. Beide sind für die Sicherung von Kindern mit einer Körpergröße von 40 bis 150 Zentimetern zugelassen.

Dummys flogen im Crashtest durchs Fahrzeug

Bei den „Crashtests lösten sich die Sitzschalen und wurden samt Dummys durch das Fahrzeug geschleudert. In der Praxis ist durch den darauffolgenden Aufprall ein erhebliches Verletzungsrisiko zu erwarten“, warnte ÖAMTC-Technikexperte Steffan Kerbl.

Ein genereller Anspruch auf Rückgabe oder Umtausch aufgrund der inkriminierten Mängel liege trotzdem nicht zwingend vor, weil die gesetzlichen Anforderungen ja erfüllt seien. Eltern, die einen der beiden Kindersitze vor weniger als zwei Jahren gekauft haben, könnten aber einen Sachmängelanspruch gegen den Verkäufer stellen, erläuterte der Club. Details müssten im Einzelfall geprüft werden.