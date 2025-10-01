Gaza-Hilfsflotille erreichte Hochrisikozone, unbekannte Schiffe näherten sich

Die „Global Sumud Flottilla“ erreichte das Gebiet, in dem frühere Flottillen angegriffen oder abgefangen wurden. Den Booten hätten sich nicht identifizierte Schiffe genähert.

Die internationale Hilfsmission für Gaza, die „Global Sumud Flottilla“, hat am Mittwoch gemeldet, dass sich mehreren ihrer Boote nicht identifizierte Schiffe genähert hätten – einige davon ohne Navigationslichter. Wie die Organisatoren auf Telegram mitteilten, hätten die unbekannten Boote das Gebiet inzwischen wieder verlassen. Die Teilnehmenden der Flottille hätten vorsorglich Sicherheitsprotokolle aktiviert, um auf eine mögliche Abfangaktion vorbereitet zu sein.

An Bord der Flottille befinden sich rund 300 Personen auf etwa 50 Booten. Die Mitglieder der Mission stammen aus 44 Ländern, darunter auch Österreich.

Hochrisikozone erreicht

Die Leitung der Mission berichtete Mittwochfrüh außerdem von zunehmender Drohnenaktivität über den Booten. „Wir haben nun die Hochrisikozone erreicht – jenes Gebiet, in dem frühere Flottillen angegriffen und/oder abgefangen wurden“, teilte die Organisation über Telegram mit. Die Boote befinden sich 145 Seemeilen von Gaza entfernt.

Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni rief inzwischen die Leiter der Flottille Dienstagabend eindringlich dazu auf, ihre Mission umgehend zu beenden. Ein Festhalten an einer Konfrontation mit Israel könne das derzeitige „fragile Gleichgewicht“ gefährden, das laut Meloni die Grundlage für einen möglichen Frieden auf Basis des von US-Präsident Donald Trump vorgeschlagenen Plans bilden könnte. „Ich befürchte, dass der Versuch der Flottille, die israelische Seeblockade zu durchbrechen, einen Vorwand dafür liefern könnte. Auch deshalb bin ich der Meinung, dass die Flottille jetzt aufhören sollte“, betonte Meloni.

Schiffe zur Unterstützung entsendet

Die Marinefregatte „Alpino“ steht den italienischen Aktivisten zur Verfügung, die die Boote der Gaza-Hilfsflotte verlassen möchten. Dies könne unter Einhaltung internationaler Vorschriften und Sicherheitsmaßnahmen erfolgen, teilte der Generalstab der Marine mit. Die Fregatte werde nicht weiter in Richtung Gazastreifen vorrücken, um eine mögliche Konfrontation mit Israel zu vermeiden. Bereits zehn der 58 Italiener an Bord der Boote haben sich laut den Organisatoren der Hilfsmission entschieden, die Flottille zu verlassen.

Auch Spanien und die Türkei haben Schiffe entsendet, um ihre Staatsangehörigen an Bord der Flottille zu unterstützen. Die Türkei erklärte indes, sie überwache die Sicherheit der in Richtung Gaza fahrenden Flottille und sei bei Bedarf bereit, mit ihren Streitkräften Rettungsmaßnahmen und humanitäre Hilfe zu leisten – in Koordination mit internationalen Partnern.

Israelische Marine will Kontrolle übernehmen