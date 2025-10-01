Ihr habt gewählt

Der Fallrückzieher von Julian Sonderegger ist das Tor des Monats September

Michael Pipal

Von Michael Pipal

Rund 700 Fußball-Fans stimmten auf dem Unterhaus-WhatsApp-Chanell von TT.com ab und kürten den Fallrückzieher-Treffer von Julian Sonderegger zum „Tor des Monats“.

Für Sie im Tiroler Unterhaus unterwegs:

Günter Almberger

Günter Almberger

+4350403 3324

Michael Pipal

Michael Pipal

+4350403 3322

Daniel Lenninger

Daniel Lenninger

+4350403 2411

Alexander Gruber

Alexander Gruber

+4350403 3671

Tobias Waidhofer

Tobias Waidhofer

+4350403 2305