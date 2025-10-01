Enrique Gasa Valga präsentiert das Innsbruck Winter Dance Festival 2026

Eine Weltpremiere und feuriger Flamenco lassen Innsbruck erneut als Schauplatz internationaler Tanzkunst erstrahlen.

Wenn sich vom 30. Jänner bis 8. März 2026 Tanz in all seinen Facetten über Innsbruck entfaltet, ist es wieder soweit: Das Innsbruck Winter Dance Festival (IWDF) kehrt zurück. Unter der künstlerischen Leitung von Enrique Gasa Valga präsentiert die dritte Ausgabe ein Programm voller Leidenschaft, Surrealismus und feuriger Flamenco-Energie.

Mit Hingabe und Vision: Enrique Gasa Valga verspricht ein Innsbruck Winter Dance Festival, welches das Publikum begeistern wird. © Innsbruck Winter Dance Festival

„Carmen“ in einer energieladenen Version

Den feierlichen Beginn der drei Hauptshows markiert am 18. Februar Gasa Valgas neu überarbeitete Fassung von „Carmen“. Der spanische Choreograf zeigt den weltbekannten Stoff in einer energiegeladenen Version, unterstützt von der renommierten spanischen Company Factoria de Dansa von LaFACT aus Katalonien. Zwei Gasttänzerinnen bereichern hier das Ensemble und setzen mit ihren Einflüssen neue Akzente. Ein besonderer Leckerbissen für die Freunde des klassischen Balletts und der fesselnden Komposition von Georges Bizet.

Welturaufführung von „Saving Salvador“

Nur wenige Tage später folgt das nächste Highlight: Am 26. Februar feiert „Saving Salvador – Ein Tribut an Dalí“ Weltpremiere. Inspiriert von den Erinnerungen seiner Mutter an den exzentrischen Maler, nähert sich Gasa Valga Dalí aus einer sehr persönlichen Perspektive: „Dalí und seine Malerei haben mich seit meiner Kindheit begleitet. Er war ein Meister darin, den Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Das ist eine ganz besondere Art der Magie, mit der ich auch mein Publikum in den Bann ziehen will“, so Enrique Gasa Valga. Mit kraftvoller, für das Stück eigens komponierter Musik von Roberto Tubaro und mit Bühnenbildern des italienischen Künstlerduos Alberto Talarico und Valeria Angesi verspricht die Inszenierung ein außergewöhnliches Gesamtkunstwerk auf höchstem Niveau zu erschaffen. Die Ausnahmesängerin Greta Marcolongo wird die Show mit ihrer unverwechselbaren Stimme und Live-Band begleiten.

Die Limonada Dance Company und ihr Choreografischer Direktor fiebern bereits jetzt dem Auftakt der dritten Ausgabe des Innsbruck Winter Dance Festivals (30. Jänner bis 8. März 2026) entgegen. © Innsbruck Winter Dance Festival

Zeitgenössischer Flamenco zum Finale

Zum Abschluss holt der künstlerische Leiter des Festivals am 7. und 8. März die gefeierte Compañía David Coria nach Tirol. Mit „Los Bailes Robados“ bringt Coria die Leidenschaft und Kraft des zeitgenössischen Flamencos auf die Bühne – intensiv, expressiv und gesellschaftlich relevanter denn je.

Ein erstes Highlight wartet schon in der diesjährigen Vorweihnachtszeit: Am 28. und 29. November wird die Innsbrucker Innenstadt zum Schauplatz eines spektakulären Flashmobs – ein tanzendes Zeichen der Vorfreude auf den Festivalwinter.

