Blick ins Fotoalbum

Das Bayern-Fieber grassiert bei Familie Köll bereits in der nächsten Generation

Benjamin Köll wurde das Kicken in die Wiege gelegt. Das Treffen mit Bayern-Trainer Vincent Kompany war ein absolutes Highlight für den Oberländer.
© Köll
Michael Pipal

Von Michael Pipal

Für Sie im Tiroler Unterhaus unterwegs:

Günter Almberger

Günter Almberger

+4350403 3324

Michael Pipal

Michael Pipal

+4350403 3322

Daniel Lenninger

Daniel Lenninger

+4350403 2411

Alexander Gruber

Alexander Gruber

+4350403 3671

Tobias Waidhofer

Tobias Waidhofer

+4350403 2305