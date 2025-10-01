Support wird eingestellt

Keine Updates mehr für Windows 10: Was User jetzt wissen müssen

Ab Mitte Oktober erhalten Nutzerinnen und Nutzer keine Funktions- und Sicherheitsupdates für das Betriebssystem Windows 10 mehr. Wer nicht umsteigt, ist Sicherheitslücken ausgesetzt.

