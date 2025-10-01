Eine Person schwer verletzt

Schwerer Unfall in Heiterwang: Fernpassstraße komplett gesperrt

Eine Person wurde bei dem Unfall schwer verletzt.
© Daniel Liebl

Für Sie im Bezirk Reutte unterwegs:

Helmut Mittermayr

Helmut Mittermayr

+4350403 3043

Simone Tschol

Simone Tschol

+4350403 3042