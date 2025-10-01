Neues Kraftpaket aus Mattighofen: KTM 300 EXC Hardenduro 2026 vorgestellt

Mit der neuen KTM 300 EXC HARDENDURO für 2026 bringt der Mattighofener Motorradhersteller ein echtes Kraftpaket auf den Markt. Das Enduro-Bike, Lieblingsmodell von Weltmeister Manuel Lettenbichler, wurde technisch und optisch weiterentwickelt – und soll nun von Mattighofen aus die härtesten Trails der Welt erobern.