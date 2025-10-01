Neues Kraftpaket aus Mattighofen: KTM 300 EXC HARDENDURO 2026 vorgestellt

Mit der neuen KTM 300 EXC HARDENDURO für 2026 bringt der Mattighofener Motorradhersteller ein echtes Kraftpaket auf den Markt. Das Enduro-Bike, Lieblingsmodell von Weltmeister Manuel Lettenbichler, wurde technisch und optisch weiterentwickelt – und soll nun von Mattighofen aus die härtesten Trails der Welt erobern.

Mattighofen - In der KTM-Zentrale in Mattighofen schlägt wieder das Herz der internationalen Enduro-Szene. Mit der neuen KTM 300 EXC HARDENDURO für das Modelljahr 2026 bringt der Innviertler Motorradhersteller ein echtes Kraftpaket auf den Markt – gebaut für Fahrerinnen und Fahrer, die keine Angst vor Fels, Schlamm und steilen Anstiegen haben.

Das Bike ist nicht nur ein technisches Meisterstück, sondern auch eng mit dem Namen Manuel Lettenbichler verbunden. Der deutsche KTM-Werksfahrer ist aktuell auf Titelkurs und gilt als Aushängeschild der Szene. Sein bevorzugtes Arbeitsgerät: genau dieses Modell. Dass KTM die Erfahrungen aus dem Rennsport direkt in die Serienfertigung einfließen lässt, macht die 300 EXC HARDENDURO so besonders.

„Die Hardenduro ist wie geschaffen für die härtesten Bedingungen. Sie ist robust, aber trotzdem unglaublich feinfühlig im Handling“, schwärmt ein KTM-Mitarbeiter, der schon seit Jahren in der Entwicklung tätig ist. Genau dieses Know-how aus Mattighofen geht nun an die Kundinnen und Kunden in aller Welt.

Technisch wurde das Motorrad für 2026 nochmals aufgewertet: Ein überarbeitetes Fahrwerk sorgt für bessere Balance im Gelände, ein neuer Kühlerlüfter verhindert Überhitzung in extremen Situationen und das neue Design in Orange, Weiß und Schwarz setzt sportliche Akzente. Sogar das Gewicht wurde reduziert – jedes Gramm zählt, wenn es steil bergauf geht.

Orange, weiß und schwarz – das markante KTM-Design prägt auch das Modelljahr 2026. © ktm

Für die Region bedeutet die Vorstellung des neuen Modells nicht nur einen weiteren Schritt in der Rennsportgeschichte, sondern auch einen Impuls für Arbeitsplätze und wirtschaftliche Stärke. „Man spürt in Mattighofen einfach den Stolz, wenn ein neues Bike vorgestellt wird“, sagt ein Besucher, der die Präsentation miterlebte.