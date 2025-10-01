Rückzug und Aufbruch
Zuhause für zerbrochenes Selbstbild: Tiroler WG als Rettungsanker bei Ess-Störungen
Von der Klinik ins Leben: Mit Struktur und Selbstbestimmung sollen Symptome von Ess-Störungen wie Magersucht und Bulimie gelindert werden. Das Selbstbild spielt eine besonders große Rolle bei Betroffenen.
© iStockphoto
Sieben Mädchen zwischen 14 und 18 Jahren ziehen in den nächsten Tagen in die erste Wohngemeinschaft für Essstörungen in Westösterreich auf der Innsbrucker Hungerburg. Für viele von ihnen ist es der Schritt aus der Klinik zurück ins Leben – in ein Umfeld, das Halt gibt und Symptome lindern soll.