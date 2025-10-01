Zuhause für zerbrochenes Selbstbild: Tiroler WG als Rettungsanker bei Ess-Störungen

Sieben Mädchen zwischen 14 und 18 Jahren ziehen in den nächsten Tagen in die erste Wohngemeinschaft für Essstörungen in Westösterreich auf der Innsbrucker Hungerburg. Für viele von ihnen ist es der Schritt aus der Klinik zurück ins Leben – in ein Umfeld, das Halt gibt und Symptome lindern soll.