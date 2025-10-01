Mengen im Überblick

Ist zu viel Koffein schädlich? So viel Kaffee pro Tag kann man bedenkenlos trinken

Pro Kopf werden in Österreich 162 Liter Kaffee im Jahr konsumiert. Aber wie viel Kaffee pro Tag ist aus medizinischer Sicht vertretbar?

