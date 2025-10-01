Sicherheit für Konsumenten

Konsumraum für Drogenkranke: Innsbruck könnte Vorreiter werden

Drogenkonsumräume (im Bild ist der Raum des Vereins Krisenhilfe in Essen) können nachweislich zu weniger Spritzenfunden im öffentlichen Raum, zu weniger Überdosierungen sowie zu einer besseren Anbindung an Hilfsangebote führen.
© IMAGO / Jochen Tack
Renate Perktold

Von Renate Perktold

Weil die gesetzlichen Rahmenbedingungen fehlen, ist in Österreich die Einrichtung von Drogenkonsumräumen nicht möglich. Ein Pilotprojekt in Innsbruck könnte das ändern. Andere europäische Länder zeigen längst erfolgreich auf, dass die Zeit für eine Umsetzung reif wäre.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561