Sicherheit für Konsumenten
Konsumraum für Drogenkranke: Innsbruck könnte Vorreiter werden
Drogenkonsumräume (im Bild ist der Raum des Vereins Krisenhilfe in Essen) können nachweislich zu weniger Spritzenfunden im öffentlichen Raum, zu weniger Überdosierungen sowie zu einer besseren Anbindung an Hilfsangebote führen.
© IMAGO / Jochen Tack
Weil die gesetzlichen Rahmenbedingungen fehlen, ist in Österreich die Einrichtung von Drogenkonsumräumen nicht möglich. Ein Pilotprojekt in Innsbruck könnte das ändern. Andere europäische Länder zeigen längst erfolgreich auf, dass die Zeit für eine Umsetzung reif wäre.