Raiders Tirol starten in B2L-Saison

Die SWARCO Raiders Tirol gehen mit neuem Kader in die Basketball Zweite Liga (B2L) Saison 25/26 – jetzt Saisontickets sichern!

Die SWARCO Raiders Tirol spielen auch in der Saison 2025/26 wieder in der Basketball Zweite Liga. Von Oktober 2025 bis März 2026 warten spannende Begegnungen im Landessportzentrum Tirol auf die Fans. Das Team von Head Coach Amir Medinov bestreitet mindestens elf Heimspiele und trifft dabei auf Traditionsvereine wie die Wörthersee Piraten, die Mistelbach Mustangs oder die Güssing Blackbirds. Besondere Highlights sind die Duelle gegen BBU Salzburg (2.11.2025), die Dornbirn Lions (17.1.2026) sowie mit den Kufstein Towers (21.2.2026). Neu in der Liga ist der BK Rapid Wien, der für zusätzliche Spannung sorgen wird.

Attraktive Ticketangebote

Saison- und Einzeltickets für alle Heimspiele sind ab sofort im Raiders Tirol Ticketshop (tickets.raiders.at) erhältlich. Ein Saisonticket bietet dabei ein unschlagbares Angebot: Fans erhalten mindestens elf Spiele zum Preis von acht – mögliche Playoff-Heimspiele sind ebenfalls inkludiert. Für Tagesgäste gibt es außerdem ein attraktives Angebot: Mit Vorlage des Freizeittickets erhalten Besucher:innen an der Tages- bzw. Abendkassa 25 Prozent Rabatt auf ihr Einzelticket.

Der Kader 25/26

Head Coach Medinov setzt erneut auf eine Mischung aus Erfahrung und Jugend. Schlüsselspieler wie Center Thomas Pirchner, Guard Dennis Acheampong und Forward Petar Nemcec bleiben an Bord. Auch Rico Hupfauf kehrt nach einem Jahr als Heeressportler zurück und bringt neue Energie ins Team. Ergänzt wird der Kern durch Center Mansata Cisse sowie die jungen Talente Moritz Hölzer und Marko Spasojevic. Neu im Kader sind die Vorarlberger Brüder Luis und Felix Erath, die mit viel Potenzial in die Tiroler Hauptstadt wechseln. Ein Ausrufezeichen setzt zudem die Verpflichtung von Berk Mehmed, dem zweitbesten Scorer der abgelaufenen B2L-Saison. Mit 22,5 Punkten und 6,75 Rebounds pro Spiel zählt der Bulgare zu den gefährlichsten Spielern der Liga und gilt als MVP-Kandidat. Ebenfalls neu ist Nicolas Toussaint aus Luxemburg, der das Team komplettiert.

Neben Head Coach Medinov übernimmt Vllaznim Perani die Rolle des Assistant Coaches. Gemeinsam mit Sportdirektor Stefan Oberhauser bilden sie ein starkes Trio, das die Raiders Tirol in eine erfolgreiche Saison führen will.