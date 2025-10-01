Schweinberger verpasst dritte EM-Medaille: „Ich kann mir nichts vorwerfen“

Nach zwei EM-Bronze-Medaillen riss in Frankreich die Serie von Tirols Rad-Ass Christina Schweinberger. Die Jenbacherin wurde so wie Tabea Huys (U23) Achte.

Loriol-sur-Drôme – Die Motivation war hoch, die Vorbereitung gelungen – doch am Ende half das Christina Shcweinberger gestern bei der Straßenrad-Europameisterschaft alles nichts. „Ich bin guter Dinge in das Rennen gegangen. Normal hole ich zum Schluss auf, jetzt habe ich verloren“, blickte die Tirolerin etwas ratlos auf den enttäuschenden achten Rang im EM-Zeitfahren und ergänzte ebenso ratlos: „Ich kann mir nichts vorwerfen, vielleicht macht es das noch schwieriger.“

Nach den Bronze-Auftritten 2024 und 2023 sowie WM-Rang drei vor zwei Jahren ging die 28-jährige Jenbacherin heuer also leer aus. Bei der WM in Runda vergangene Woche war sie nicht gestartet, bei der EM fehlten ihr nach 24 Kilometer von Loriol-sur-Drôme nach Étoile-sur-Rhône 40 Sekunden auf Edelmetall. „Es war schwierig, weil ich von vielen Leuten gehört habe, man darf nicht zu schnell anfangen. Aber wenn man was werden will, muss man was riskieren“, ergänzte Schweinberger. Gold ging an wie erwartet an Weltmeisterin Marlen Reusser (SUI).

Nach einem langen Rückflug aus Afrika und 36 Stunden ohne Schlaf kam Tirols WM-Teilnehmerin Tabea Huys mit „fehlender Kraft“ so wie Schweinberger im U-23-Rennen als Achte ins Ziel. Der 19-jährigen Zillertalerin fehlten 30 Sekunden auf Bronze. Huys: Es war sehr hart, aber ich habe mich sehr gut gefühlt. Es war nicht mehr drinnen.“ Bei den Juniorinnen wurde die Tirolerin Roman Grießer 42.