92-Jährige in Kirchberg von Auto erfasst und schwer verletzt

Kirchberg – Eine 92-Jährige ist am Mittwochnachmittag in Kirchberg von einem rückwärtsfahrenden Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die Frau stieg laut Polizei gegen 16.30 Uhr in Kirchberg an der Brixentaler Straße aus einem Bus aus.

Ein 25-Jähriger setzte in dem Bereich zeitgleich seinen Pkw zurück und stieß die Fußgängerin zu Boden. Diese stürzte und erlitt schwere Blessuren. Sie wurde mit der Rettung ins Krankenhaus nach St. Johann in Tirol gebracht. (TT.com)