17-jähriger Mopedfahrer bei Kollision mit Pkw in Schwaz schwer verletzt

Ein steckengebliebener Gashebel hat am Mittwochnachmittag in Schwaz einen schweren Mopedunfall verursacht. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 17-jähriger Ungar gegen 15.30 Uhr die Husslstraße entlang, als er den Defekt bemerkte. Um abzubremsen, fuhr er gegen den Randstein. Daraufhin verlor der Jugendliche die Kontrolle und touchierte ein entgegenkommendes Auto.