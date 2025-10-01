Gaza-Hilfsflottille von Israels Marine gestoppt

Israel hat einige Schiffe der internationalen Gaza-Hilfsflotte gestoppt. Die Insassen der Schiffe würden in einen israelischen Hafen gebracht, teilte das Außenministerium am Mittwochabend mit. Die schwedische Aktivistin Greta Thunberg, und ihre Freunde seien "sicher und gesund", hieß es am Mittwoch auf der Plattform X. Dort war auch ein Video zu sehen, das Thunberg und mehrere maskierte und bewaffnete israelische Militärangehörige zu zeigen schien.

Zuvor hatte die "Global Sumud Flottille" erste Konfrontationen mit Israels Marine gemeldet. Diese haben begonnen, ihre Boote "zu entern", erklärten die Aktivisten laut italienischen Medienberichten. Bei einer Weiterfahrt würden "die Schiffe beschlagnahmt", habe es geheißen, meldeten die Aktivisten weiter. Sie seien von israelischen Schiffen und Beibooten umgeben. Später hieß es, dass die israelische Armee "offen aggressiv" vorgegangen sei. Ein Boot sei absichtlich gerammt worden, andere wurden demnach mit Wasserkanonen unter Beschuss genommen.

Das "Mutterschiff" der Flotte, die Alma, wurde isoliert. Die Besatzungsmitglieder wurden laut den Leitern der Flottille festgenommen. Sie sollen in den israelischen Hafen von Ashdod gebracht werden. An Bord der Flottille befinden sich rund 300 Personen auf etwa 50 Booten. Die Mitglieder der Mission stammen aus 44 Ländern, darunter auch Österreich. Zur Flottille gehören rund 50 Italiener, darunter zwei Parlamentarier und zwei EU-Abgeordnete.

"Wir haben der Botschaft in Tel Aviv und den Konsulaten in Jerusalem den Auftrag erteilt, allen Italienern, die in den Hafen von Ashdod gebracht werden, konsularische Hilfe zu leisten. Diese werden dann ausgewiesen - ich denke, es wird einen Flug geben, der sie zusammen mit den anderen in ein paar Tagen nach Europa zurückbringt", betonte der italienische Außenminister Antonio Tajani laut Medienangaben.

Der italienische Verteidigungsminister Guido Crosetto erklärte seinerseits, dass die Flottille nicht Ziel eines "Angriffs, sondern einer Blockade" gewesen sei und äußerte die Hoffnung, "dass alles ruhig und vernünftig abläuft, ohne dass es zu Problemen kommt."

In Italien kam es nach dem Stopp der Flottille zu Protesten. Vor dem Hauptbahnhof in Rom kamen am Abend zahlreiche Demonstranten zusammen. Die Zugänge zu dem Bahnhof wurden nach Behördenangaben vorsichtshalber gesperrt. Die U-Bahnstation wurde ebenfalls geschlossen. Die Zeitung "La Repubblica" berichtete, ein Zug von Demonstranten bewege sich in Richtung des Amtssitzes von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Sie werfen ihrer rechten Regierung vor, sich nicht solidarisch mit den Aktivisten zu zeigen. Einige skandierten, ihr klebe Blut an den Händen.

In der süditalienischen Großstadt Neapel blockierten mehrere Demonstranten die Gleise des Hauptbahnhofs, wie die Nachrichtenagentur Ansa meldete. Der Zugverkehr musste demnach gestoppt werden. Auch in Mailand und Turin kam es den Berichten zufolge zu Protestaktionen. Der stärkste italienische Gewerkschaftsverband CGIL und andere linke Arbeitnehmerorganisationen kündigten für den kommenden Freitag einen landesweiten Streik zur Unterstützung der Flottille an. Die Gewerkschaften kritisieren den Kurs der Regierung als zu israelfreundlich.

Italien und Griechenland hatten davor einen Appell an Israel gerichtet. "Italien und Griechenland verfolgen aufmerksam die Entwicklungen rund um die Global Sumud Flottille und appellieren an die israelischen Behörden, die Sicherheit und Unversehrtheit der Teilnehmer zu gewährleisten sowie konsularischen Schutz zu ermöglichen", erklärten die Außenminister Italiens und Griechenlands, Antonio Tajani und Giorgos Gerapetritis, in einer gemeinsamen Stellungnahme. Die Aktivisten der Flottille wurden aufgerufen, das Angebot des Lateinischen Patriarchats von Jerusalem anzunehmen, die Hilfsgüter - als Zeichen der Solidarität mit den Kindern, Frauen und Männern in Gaza - sicher zu übergeben.

"Dank der diplomatischen Initiative des US-Präsidenten Donald J. Trump besteht erstmals eine reale Möglichkeit, diesem brutalen Konflikt und dem Leid der palästinensischen Bevölkerung ein Ende zu setzen - auch durch vollständigen humanitären Zugang. Italien und Griechenland bekräftigen die Notwendigkeit eines humanitären Zugangs nach Gaza und fordern, rasch einen Waffenstillstand zu erreichen. In dieser besonders heiklen Phase gilt es, von Handlungen abzusehen, die von jenen instrumentalisiert werden könnten, die den Frieden weiterhin ablehnen", so die beiden Außenminister.