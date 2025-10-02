Sechsfachjackpot geknackt: Glückspilz ist um 7,8 Millionen Euro reicher

Bei der Lotto-Ziehung am Mittwochabend bewies ein Teilnehmer ein glückliches Händchen. Er oder sie ist nun um fast acht Millionen Euro reicher.

Der aktuelle Sechsfachjackpot von „Lotto 6 aus 45“ wurde am Mittwochabend geknackt. Erzielt wurde er von einem Spielteilnehmer bzw. einer Spielteilnehmerin, der oder die den millionenschweren Lottotipp, wie die Tageszeitung heute berichtet, im Burgenland abgegeben hatte. Es war ein Sologewinn. Der Glückspilz darf sich somit über insgesamt 7.832.938,40 Euro freuen. Die sechs Richtigen wurden laut heute per Quicktipp erzielt. Die Zahlen zum Glück waren 6 7 19 29 31 und 33.