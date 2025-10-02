Fahrer flüchtete: 15-jährige Mopdefahrerin in Tristach von Auto gestreift

Tristach – Am Mittwoch gegen 19.30 Uhr erstattete eine 15-jährige Österreicherin persönlich bei der Polizei in Lienz Anzeige, nachdem sie in Tristach in einen Unfall verwickelt worden war. Die Jugendliche berichtete, dass sie gut eine Stunde vorher an der Kreuzung im Bereich Sternbachstraße mit ihrem Moped gestanden habe, als ein schwarzer BMW vorbeifuhr und sie streifte.