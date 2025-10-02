Bewaffneter Überfall auf Linienbus in Telfs: Täter weiter auf der Flucht

Am Mittwochabend kam es in Telfs zu einem bewaffneten Raubüberfall auf einen Linienbus. Der Täter flüchtete mit einem E-Scooter, eine sofort eingeleitete Alarmfahndung verlief bis dato negativ.

Telfs – Nach einem bewaffneten Überfall durch einen vermummten Unbekannten auf einen Linienbus Mittwochabend in Telfs wird weiter nach dem Täter gefahndet. Die Ermittlungen und Befragungen seien noch im Gang, sagte der stellvertretende Landeskriminalamtsleiter Philipp Rapold am Donnerstagnachmittag. Der Täter habe jedenfalls mit einer schwarzen Faustfeuerwaffe den Busfahrer bedroht und dessen Tasche mit Bargeld und weiterer Ausrüstung geraubt.

Die Höhe der Beute gab die Polizei nicht bekannt. Der Busfahrer war wie üblich gegen 22.15 Uhr in die Haltestelle auf Höhe Lumma 7 eingefahren, schilderte Rapold. Der Unbekannte betrat dort das Fahrzeug und zwang den Buslenker zur Herausgabe seiner Tasche. Nach dem Überfall floh der Mann mit einem E-Scooter in Richtung Krehbachgasse.

Hinweise erbeten

Der Busfahrer erlitt einen Schock und wurde ins Spital eingeliefert. Die sechs Fahrgäste des Busses blieben unverletzt. Eine nach dem Überfall eingeleitete Alarmfahndung brachte keinen Erfolg. Die Polizei bat nun die Bevölkerung um etwaige Hinweise zum Täter und hat eine Beschreibung des Unbekannten veröffentlicht:

Täterbeschreibung männlich

vermummt

ca. 180 cm groß

schwarze Lederjacke

schwarze Kapuze

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 059133 70 3333 entgegen. Erst am Sonntag wurde eine Tankstelle in Innsbruck überfallen. Auch hier ist der Täter weiter flüchtig. (TT.com, APA)