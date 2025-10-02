Raubüberfall in Telfs: Vermummter Täter bedrohte Busfahrer mit Waffe

Am Mittwochabend kam es in Telfs zu einem bewaffneten Raubüberfall auf einen Linienbus. Der Täter flüchtete mit einem E-Scooter, eine sofort eingeleitete Alarmfahndung verlief bis dato negativ.

Telfs – Erneut kam es in Tirol zu einem schweren Raub, diesmal in Telfs. Wie die Polizei berichtet, stieg am Mittwochabend gegen 22.15 Uhr ein bis dato unbekannter und vermummter Täter bei der Bushaltestelle auf Höhe Lumma 7a in einen Linienbus ein und bedrohte den Busfahrer mit einer schwarzen Faustfeuerwaffe. Unter der Drohung musste der Fahrer seine Geldtasche herausgeben, woraufhin der Täter mit einem E-Scooter in Richtung Krehbachgasse flüchtete.

Der Busfahrer erlitt einen Schock und wurde zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus Hall eingeliefert. Die sechs Fahrgäste im Bus blieben unverletzt.

Die Polizei hat eine sofortige Alarmfahndung eingeleitet, die jedoch zunächst ohne Erfolg blieb. Am Donnerstag hat sie eine Täterbeschreibung veröffentlicht:

Täterbeschreibung männlich

vermummt

ca. 180 cm groß

schwarze Lederjacke

schwarze Kapuze

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 059133 70 3333 entgegen. Erst am Sonntag wurde eine Tankstelle in Innsbruck überfallen. Auch hier ist der Täter weiter flüchtig. (TT.com)