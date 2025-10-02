Kommentar

SOS-Neustart, aber von Grund auf

Peter Nindler

Kommentarvon Peter Nindler

Hinter der strukturellen Gewalt in den SOS-Kinderdörfern verbirgt sich auch ein großer Vertuschungs-Skandal. Ein Neubeginn ist deshalb nur möglich, wenn personelle Konsequenzen gezogen werden. Nicht nur im Aufsichtsrat.