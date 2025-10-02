Zwischen Himmel und Erde: Stadttheater Kufstein bringt Molières „Amphitryon" auf die Bühne

Ab 17. Oktober präsentiert das Stadttheater Kufstein eine moderne Inszenierung des Klassikers „Amphitryon" von Molière. Unter der Regie von Andrea Maria Hölbl verspricht die Aufführung im Kultur Quartier Kufstein ein humorvolles Verwechslungsspiel mit gesellschaftlicher Relevanz.

Kufstein – Die Handlung des Stücks dreht sich um einen göttlichen Streich: Jupiter, der oberste Gott, begehrt Alkmene, die Frau des Feldherrn Amphitryon. Um sie zu verführen, nimmt er kurzerhand die Gestalt ihres Ehemannes an und verbringt eine Nacht mit ihr. Sein Komplize Merkur schlüpft währenddessen in die Rolle des Dieners Sosias. Als der echte Amphitryon von der Schlacht heimkehrt, beginnt ein verwirrendes Identitätsspiel.

Die Kufsteiner Inszenierung betont besonders die zeitlose Aktualität des Stoffes. In einer Welt, in der Identitäten zunehmend manipulierbar werden, stellt das Stück grundlegende Fragen: Was macht uns als Menschen aus? Was bleibt von unserer Identität, wenn unser Äußeres perfekt kopiert wird?

Klassiker mit humorvollem Text

„Es sollte ein Klassiker sein, zugleich wollte ich einen humorvollen Text wählen, der trotzdem die eine oder andere Frage zulässt“, erklärt Regisseurin Andrea Maria Hölbl ihre Stückwahl. „Im Zentrum steht für mich die Frage nach der Identität: Was bleibt von einem Menschen, wenn sein Äußeres kopiert wird? Diese Fragestellung ist aktueller denn je.“

„Ihr möchtet, gnädige Frau Nacht, die Erde ganz in euren Mantel hüllen." Bernhard Buchauer als MERKUR und Hildegard Reitberger als DIE NACHT © Stadttheater Kufstein

Das siebenköpfige Ensemble bringt den in Reimform verfassten Text mit Charme und Leichtigkeit auf die Bühne. Zu sehen sind Hildegard Reitberger als Die Nacht, Markus Mader und Bernhard Buchauer als Jupiter und Merkur, Gunther Hölbl als Amphitryon, Klaus Schneider als Sosias, Stefanie Telser als Alkmene sowie Varina Weinert als Cleanthis.

Bereichernde Zusammenarbeit

Für Regisseurin Hölbl, die Theaterwissenschaften studiert und an professionellen Theaterhäusern gearbeitet hat, bedeutet die Inszenierung eine Rückkehr zu ihren Anfängen. Die Zusammenarbeit mit dem Laienensemble des Stadttheaters Kufstein empfindet sie als bereichernd: „Es ist schön, mit so begabten Spieler*innen zu arbeiten. Noch mehr beeindruckt mich das Engagement des gesamten Vereins. Es ist ein Zeichen, dass sich in diesen Zeiten viele Menschen ehrenamtlich einbringen – aus Liebe zum Theater.“

Die Premiere findet am Freitag, den 17. Oktober 2025, um 20 Uhr im Kultur Quartier Kufstein statt. Weitere Aufführungen folgen Ende Oktober und Anfang November. Theaterfreunde sollten sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, diesen Klassiker in zeitgemäßer Interpretation zu erleben