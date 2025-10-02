Vor 110 Jahren in den Krieg gezogen: Auf den Spuren des letzten Aufgebots

Zwei Jahre lang hat man der Geschichte des Standschützen-Bataillons Nauders-Ried nachgespürt.

Nauders – Leutnant Karl Baldauf brachte am End­e des Ersten Weltkriegs 200 Fotoplatten aus Glas von der Front mit. Der Offizier des Standschützenbataillons Nauders-Ried hatte unzählige Bilder angefertigt – von den Stellungen, den Soldaten und dem Alltag im Krieg an der Südfront. Schon lange war geplant, daraus ein Buch zu machen und damit die Arbeit des verstorbenen Volksschuldirektors Ludwig Thoma fortzusetzen, erzählt der Obmann des Museumsvereins Nauder­s, Karl Ploner.

Dieser hat die Glasplatten in Wien digitalisieren lassen, um sie zu erhalten, und ein Buch begonnen. Aufbauend darauf hat man rund zwei Jahre recherchiert, nun hat der Südtiroler Autor Oswald Mederl­e gemeinsam mit Gebhard Kundmann ein Buch über das k. k. Standschützenbataillon Nauders-Ried geschrieben.

Vom Gewehr bis hin zur Uniform

„Vor 110 Jahren, 1915, mussten sie ausrücken“, erzählt Ploner, der zahlreiche Zeitdokumente beigesteuert hat – vom Offizierssäbel über Uniformstücke bis zum kaiserlichen Gewehr 88, das damals in Verwendung war. Die Standschützen galten als „Letztes Aufgebot“. Das Bataillon war im Fassatal, im Martelltal, im Ortlergebiet, auf der Königsspitze und an der Cevedale-Front im Einsatz. Es wurden kurz vor Pfingsten 1915 aktiviert. Was sie erwarten würde, war damals den wenigsten Männern aus dem Oberen und Obersten Gericht bewusst. Erst mit den ersten Toten rückte so manchem der Krieg ins Bewusstsein.