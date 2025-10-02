Sparkurs bei Physio?
So bekommen PatientInnen weiter die Therapie, die sie für die Heilung brauchen
Der Haller Physiotherapeut und Gründer von Physio Central in Hall, Peter Geisler, ortet viele Fragen bei PatientInnen zum Kostenersatz durch die österreichische Gesundheitskasse.
© physio central
Mit einer Anregung zum Sparen hat die österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) für Missverständnisse bei Ärzten und Patienten gesorgt. Therapeuten klären auf, dass weiter mehr als sechs Einheiten möglich sind.