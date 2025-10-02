Der Schatz der Pharaonen

Knoblauch ist der FC Bayern unter den Gewürzen. Man liebt oder hasst ihn. Florian Tauferer zählt sich zur ersten Gruppe. Kein Wunder, baut er ihn doch an.

Um kaum eine andere Pflanze ranken sich so viele Mythen: Graf Dracula würde durch sie verscheucht, die Ägypter verehrten sie und legten sie Pharaonen als Grabbeigabe in den Sarkophag und Mücken würden vor ihrem Duft Reißaus nehmen.

Kann man glauben, muss man aber nicht. Belegt ist, dass Knoblauch vor rund 5000 Jahren in Zentralasien angebaut wurde und von dort seine Reise über den Orient nach Tirol antrat.

In Telfs stellt sich Florian Tauferer nun der Herausforderung, den „Schatz der Pharaonen“ anzubauen: „Das Wetter hier ist im Grunde gegenteilig von seinem Ursprungsgebiet. Die kalten Temperaturen führen rasch zu Fäulnis oder Frostschäden, weil die Knolle der Pflanze als Wasserspeicher dient.“

Auch das Grün der Pflanze essen

Nach Versuchen mit einigen der 600 bekannten Sorten entschied Tauferer sich für vier: „Eine frühe Sorte können wir schon im Frühjahr ernten. Dann nutzen wir auch das frische Grün der Pflanze, das etwas milder schmeckt. Spätere Sorten, die wir über den Winter lagern, sind schärfer.“

Aktuell tüftelt der Gemüsebauer an Rezepten mit schwarzem Knoblauch: „Dabei handelt es sich um fermentierte Knollen.“ Im ersten Moment mag deren dunkle Verfärbung irritieren, doch die veredelte Pflanze nimmt eine Pflaumennote an und sei noch gesünder als normaler Knoblauch. Der ist bereits bekannt dafür, entzündungshemmend, immunstimulierend und gefäßerweiternd zu wirken.