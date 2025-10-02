„Getreide, Wasser, Gewürze und viel Zeit“

Adelheid Geschösser weiß, wie man sein Brot gebacken bekommt. Versprochen. Die Bäuerin aus Reith im Alpbachtal gibt ihre Tricks und Tipps rund um Gewürze, Ruhezeit und Einfrieren bei Kursen zum Besten.

Die Brot-Rezepte aus Adelheid Gschössers Kochbüchern zuhause umzusetzen, geht mit einem gewissen Risiko einher. Der würzige Geschmack nach Kümmel oder Brotklee in den knusprig knackenden, kastanienfarbenen Laiben könnte die Familie nämlich so betören, dass die künftig auf Selbstgebackenes, statt eilig Gekauftes besteht.

Erste Gewürz-Experimente

Nicht zuletzt, weil die Bäuerin aus Reith im Alpbachtal nur frische, gesunde Zutaten nutzt: „Großbäckereien hingegen können unzählige Zusatzstoffe völlig legal einarbeiten.“ Das sei womöglich ein Grund, warum heute immer mehr Konsumenten an Unverträglichkeiten leiden. Vor 30 Jahren, als die heute 64-Jährige erstmals einen ihrer Brotback-Kurse gab, war davon noch keine Rede.

Die Herangehensweise sei jedoch unverändert – vom Spüren des Teiges beim Kneten, dessen Duft und dem Anblick der goldbraunen Kruste, die im Ofen berstet.

Garniert wird das Ganze von Gschössers Tipps, von denen sie etliche in petto hat: „Reines Roggenbrot empfehle ich nur Fortgeschrittenen. Es muss nämlich Sauerteig enthalten. Den herzustellen, ist eine gewisse Kunst.“ Mischbrote hingegen seien auch für Anfänger geeignet: „Die bestehen aus zwei Mehlsorten, wie Roggen und Weizen.“ Darauf aufbauend könne man ein wenig experimentieren: „Ich mische gerne Gewürze, Sonnenblumenkerne oder eine Hand voll Nüsse hinein.“ Die Grundregel laute bei kräftigen Aromen wie Kümmel oder Koriander, nur einen gestrichenen Teelöffel pro Kilo Teig einzuarbeiten. Weißbrot ließe sich durch Kräuter, wie Basilikum, verfeinern.

Adelheid Gschössers Rezept für Buttermilchbrot Zutaten 500 g Roggenmehl 500 g Weizenbrotmehl 500 ml Buttermilch 250 ml heißes Wasser 15 g Brotgewürz mit Kümmel 20 g Salz 25 g Germ 5 g Zucker 125 ml warmes Wasser Ei zum Bestreichen Körner zum Verzieren Zubereitung Für das Dampfl das Mehl in eine Schüssel geben und darin eine Grube machen. In der Grube den zerbröselten Germ gut mit dem Zucker und dem Wasser verrühren und etwa 15 Minuten gehen lassen. Das heiße Wasser mit der Buttermilch vermischen und alles zu einem Teig verarbeiten. Den Teig etwa eine Stunde gehen lassen, formen, mit dem versprudelten Ei bestreichen, mit Körnern verzieren. Nun lässt man den Teig weitere 15 bis 20 Minuten ruhen und bäckt ihn anschließend im vorgeheizten Backofen für zehn Minuten bei 200 Grad Heißluft, dann für weitere rund 30 Minuten bei 190 Grad. Tipp Am besten schmeckt Gschössers Buttermilchbrot, wenn es frisch mit Butter und Kräutern aus dem eigenen Garten belegt verspeist wird.

Wer sich vor dem Backen von Gschössers Werken überzeugen will, kann im Café „Das Eggen“ in Reith im Alpbachtal vorkosten. So mancher würde dabei einen Unterschied zu konventionellem Brot schmecken. „Denn ich verwende oft nur die Hälfte der im Rezept vorgegebenen Hefe“, schildert die Bäuerin, die beim Backen an ihre Kindheit erinnert wird, als ihre Mutter für die Großfamilie Brot aus dem Holzofen auftischte. Hefe könne nämlich dominant schmecken: „Am ersten Tag wird sie von Gewürzen überdeckt. Aber schon am zweiten kann sich ihr Aroma durchsetzen.“ Stattdessen bereitet Gschösser den Teig am Vorabend zu und lässt ihn bis zum nächsten Morgen ruhen.

51 Kilogramm pro Kopf

Mit ihrer knusprigen Leidenschaft ist Gschösser in Österreich, einer wahren Brotnation, bestens aufgehoben. Verspeist laut Statistik Austria doch jeder 51 Kilogramm Brot und Gebäck im Jahr.