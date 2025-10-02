Freizeitsportler gut versorgt

Im Sommer sind verletzte Extremitäten bei Freizeitsportlern keine Seltenheit. Sie können auf den Tiroler Medizinprodukte-Fachhändler und seine Produkte vertrauen.

Nach der Arbeit genüsslich mit dem (E-)Bike auf die Alm fahren, am Wochenende eine ausgiebige Wanderung in Tirols Bergen in Angriff nehmen oder die Joggingrunde auf Waldtrails ausweiten – in der warmen Jahreszeit lockt unsere traumhafte Bergwelt mit zahlreichen Aktivitäten. Doch eine kleine Unachtsamkeit reicht aus, schon ist’s passiert! Ein verstauchter Knöchel, Abschürfungen nach einem Sturz oder Schlimmeres wie Platzwunden, Knochenbrüche oder Bänderrisse.

Erstmaßnahmen

In schweren Fällen wird sofort die Rettungskette in Gang gesetzt: Alarmierung, Eintreffen der Rettungskräfte, Diagnose, Wundversorgung oder Schienung der gebrochenen Knochen. Und bereits bei den Erstmaßnahmen kommen zahlreiche wichtige Medizinprodukte zum Einsatz: Infusionsbesteck, Spritzen, Wundauflagen mit Polsterung und Fixierung, Schienungsmaterial, Stethoskop, Transportliege, Vakuummatratze, Defibrillator zum Monitoring und medizinische Schutzhandschuhe – um nur einige zu nennen.

Bei Sportunfällen kommen 300 bis 400 Medizinprodukte zum Einsatz. Oswald Gritsch, Fachvertreter Medizinproduktehandel, WK Tirol

Behandlung

Dann im Krankenhaus wird die Medikamentierung eingestellt und der Verunfallte wird wenn nötig für die OP vorbereitet. Und wieder, ebenso wie in der Erholungsphase nach der OP, geht ohne qualitativ hochwertige Medizinprodukte gar nichts – von OP-Tisch und -Leuchte über Besteckwagen, Skalpelle, Spritzen und sterile Schutzbekleidung bis hin zu Desinfektionsmaterial, Anästhesie- und Röntgengerät, Nahtmaterial und Infusionsständer.

Und auch danach, in der Rekonvaleszenz, Pflege und Therapie stehen Medizinprodukte an der Tagesordnung: Wundversorgung, Beinschiene, Krankenbett, Teststreifen, Blutentnahmematerial, Laboranalysegerät, Leibflasche, Pflegematratze mit Inkontinenzbezug, Katheder, Kompressionsstrümpfe, Patientenlifter, Rollstuhl, Beinorthese, Bewegungstrainer, Krücken, Laufband, diverse Geräte zur Physiotherapie und Bandagen. Bei Knochenbrüchen etwa kommen von insgesamt 750.000 verfügbaren Medizinprodukten 300 bis 400 zum Einsatz.

Beste Qualität