Rebell Dornauer aus SPÖ-Klub ausgeschlossen: „Bin überrascht über diese Reaktion“

Mit der ÖVP und seiner eigenen Partei gab es keine Einigung, deshalb brachte SPÖ-Mandatar Georg Dornauer gewissermaßen „solo“ einen Dringlichkeitsantrag zur Aufteilung der Tiwag-Übergewinne im Landtag ein. Die SPÖ hat ihn deshalb nach Beratungen am Donnerstagnachmittag aus dem Klub ausgeschlossen.