Nach Solo-Antrag über Tiwag- Übergewinne: Rebell Dornauer aus SPÖ-Klub ausgeschlossen

Mit der ÖVP und seiner eigenen Partei gab es keine Einigung, deshalb bringt SPÖ-Mandatar Georg Dornauer gewissermaßen „solo“ einen Dringlichkeitsantrag zur Aufteilung der Tiwag-Übergewinne im Landtag ein. Er wirbt gleichzeitig parteiübergreifend um Unterstützung dafür. Die SPÖ hat ihn nach Beratungen am Donnerstagnachmittag aus dem Klub ausgeschlossen.