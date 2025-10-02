Ex-Ministerin Kdolsky leitet Krebshilfezentrum im Burgenland

Die Maggie’s Centres sind ein neues Angebot nach britischem Vorbild und sollen anbieten, was Patienten neben Diagnose und Therapie brauchen.

Die frühere Gesundheitsministerin Andrea Kdolsky übernimmt die Planung und Leitung des Krebshilfezentrums Maggie's Centres bei der Klinik Oberwart. „Wir machen hier etwas für die Burgenländer und Burgenländerinnen, das großartig ist. Ein zusätzliches Angebot, das weit über das Spitalsangebot oder den niedergelassenen Bereich hinausgeht", kündigte Kdolsky gemeinsam mit Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Donnerstag an.

Gesundheitspolitik neu denken

Kdolsky, frühere von der ÖVP nominierte Ministerin und später auch für die NEOS tätig, zeigte sich erfreut, dass Doskozil ihr als bald 63-Jährige mit Krebserkrankung das Vertrauen für diese Aufgabe schenkt. „Um heute in der Gesundheit noch die nächsten Schritte gehen zu können, muss man völlig neu denken, nicht in alten, abgetretenen Fußstapfen gehen“, dies sei mit dem Landeshauptmann möglich, erklärte Kdolsky.

Die britische Königin Camilla (r.) im Jänner 2024 bei der Eröffnung eines Maggie‘s Centre in East London. Im Burgenland ist man von dem britischen Modell überzeugt. © AFP/Groover

Das Maggie's Centre wird das erste in Österreich, nach britischem Vorbild. Es soll all das anbieten, was Patienten neben einer schnellen Diagnose und Therapie brauchen.

Architekturwettbewerb

Entstehen soll das neue Zentrum auf einer rund 400 bis 500 Quadratmeter großen Fläche, die nach dem Rückbau des alten Spitals in Oberwart zur Verfügung steht. Geplant ist auch eines bei der neuen Klinik Gols. Kdolsky kündigte an, demnächst nach London zu reisen, um den Franchisevertrag zu organisieren und in weiterer Folge werde dann der Architekturwettbewerb ausgeschrieben.

Maggie‘s Centre haben eine spezielle Architektur. Es ist etwas anderes, es ist bunter, freakiger. Andrea Kdolsky

Sie hofft für das Burgenland auf interessante Entwürfe: „Je freakiger das ausschaut, umso besser.“ Strategische Inhalte werden dann definiert und eine wissenschaftliche Begleitung wünscht sich Kdolsky, selbst Medizinerin, auch.

Krebs in allen Aspekten begleiten