Shopping Night, Lange Nacht der Museen, Nik P. live und ein Rave im Wave: Das ist los in Tirol

Der Oktober ist da, der Herbst ist mit ihm ins Land gezogen. Von Herbstmüdigkeit ist bei den Veranstaltungen diese Woche aber nichts zu spüren. Nicht nur stehen die „Shopping Night“ und die „Lange Nacht der Museen“ an, musikalisch gibt es von Nik P. bis zum „Rave im Wave“ auch einiges zu erleben. Daneben gibt es ein Festival rund um das Bier, das Krimifest startet wieder und die Chippendales schauen auch noch vorbei. In den kommenden Tagen kommt man in Tirol voll auf seine Kosten.

📅 FREITAG (3. Oktober)

„Shopping Night“ in Innsbruck

Am Freitag ist es wieder so weit: Bei der „Shopping Night“ lädt man in Innsbruck dazu ein, das Einkaufen in den Abend hineinzuverlegen. Ab 17 Uhr verwandeln sich Innenstadt, Altstadt, Wiltener Platzl und die großen Einkaufszentren in eine stilvolle Bühne für Mode, Musik und Begegnung. Die Veranstaltung firmiert heuer unter dem Motto „Style.Sound.Step“. Wie gewohnt hat der Handel dabei bis 22 Uhr geöffnet und wartet mit vielen Sonderaktionen auf.

Neben Shoppingfreuden kann man sich auf ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Breakdance und Hip-Hop, Klaviermusik und Tanzperformance freuen. Musikalisch zu den Headlinern zählen unter anderem Beatboxer Samuel Plieger, Dave Wildheart, Barbara Dorfer und „Foreign Affair“. Auch Life Radio samt DJ wird dabei sein. Zudem können die Linien der IVB von 14 bis 24 Uhr kostenlos genutzt werden, um zur „Shopping Night“ zu kommen und zwischen den verschiedenen Standorten zu wechseln. Mehr dazu HIER.

Am Freitag wird in Innsbruck die (Shopping) Night wieder zum Tag gemacht. © Rita Falk/Tiroler Tageszeitung

Jubiläums-Handwerkskunstmarkt in Going

Der Handwerkskunstmarkt in Going feiert Jubiläum – und das mit einer Premiere: Erstmals findet zusätzlich zu den traditionellen Sommerterminen ein weiterer Markt im Herbst statt. Am Freitag verwandelt sich deshalb der Dorfplatz in Going in ein Zentrum echter Handwerkskunst, regionaler Kulinarik und herbstlicher Atmosphäre. Beginn ist um 13 Uhr. Den musikalischen Ausklang gestaltet die Bundesmusikkapelle Going mit einem Platzkonzert ab 18 Uhr. Mehr dazu HIER.

Herbstmarkt in Reutte

Am Freitag findet im Stadtpark Reutte von 11 bis 18 Uhr der Herbstmarkt statt, bei dem regionale Direktvermarkter und Kunsthandwerker ihre Produkte präsentieren. Die Produktpalette reicht von Käse, Fleisch- und Wurstwaren über Kräuterprodukte bis hin zu Tees, Likören, Edelbränden, Honig, Kartoffeln und Obst. Tiroler Mode, Taschen und Schmuck sowie Kunsthandwerk aus Stein, Glas und Holz runden das Angebot ab. Ein Rahmenprogramm mit Kreativstationen und Musik gibt’s noch dazu. Mehr dazu HIER.

Der Herbst hat auch in Reutte Einzug gehalten. Der passende Markt dazu findet am Freitag statt. © Tschol

Peter Ratzenbeck in Wörgl

Einen Abend voller Tiefe, Leichtigkeit und musikalischer Magie verspricht das Konzert von Peter Ratzenbeck am Freitag in Wörgl. Der Mann und seine Gitarre kommen um 20 Uhr ins Komma. Karten und mehr Infos gibt es HIER.

Saitenweise Hörgenuss: Peter Ratzenbeck in Wörgl. © Eder

Unplugged in Kufstein

In der Arche Noe kann man sich am Freitag auf ein Konzert der beiden Singer-Songwriterinnen Magdalena Laiminger und Anja Thaler sowie des Sängers und Gitarristen Stefan Bric freuen. Zur Seite stehen dem Trio Mo Schotman am Bass und Christoph Weiss am Schlagzeug. Im Stile der großen „Unplugged“-Konzerte der Vergangenheit werden Songs der Rock- und Popgeschichte und eigene Werke präsentiert. Beginn ist um 20 Uhr, mehr dazu HIER.

Pudding mit Gabel in Innsbruck

Kurz für alle über – sagen wir mal – 30 oder ohne TikTok-Account. Pudding mit Gabel ist ein aktueller Social-Media-Trend, der Menschen (offline) zusammenbringen soll. Das Konzept: Man macht sich Ort und Uhrzeit aus und trifft sich dann dort. Alle Teilnehmenden bringen einen Pudding und eine Gabel mit, setzen sich auf den Boden, zählen gemeinsam runter und beginnen dann auf Kommando mit der Schlemmerei. Auch in Innsbruck wird dieses Event am Freitag zelebriert. Genauer um 15 Uhr beim Goldenen Dachl. Mahlzeit.

Aurora Rays in Lienz

Die britische Sängerin und Pianistin Aurora Rays macht auf ihrer Europatournee Halt in Osttirol. Am Freitag wird die mehrfach ausgezeichnete Künstlerin im Nadl's Café in Lienz auftreten und ihr vielseitiges musikalisches Repertoire präsentieren. Beginn ist um 18 Uhr.