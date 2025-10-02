Olympiasieger freut sich über erste Tochter: „Ziemlich bezauberndes kleines Fräulein“

Als Biathlet landete er einen Volltreffer nach dem anderen. Tarjei Bö eroberte drei Olympia-Goldene, zahlreiche WM-Titel und 49 Weltcupsiege. Trotzdem stand er immer im Schatten seines noch erfolgreicheren Bruders Johannes Thingnes. Im vergangenen März absolvierten die Bö-Brüder am Holmenkollen ihren letzten Auftritt und verabschiedeten sich anschließend in die Biathlon-Pension.

Einen Volltreffer landete Tarjei Bö jetzt auch im familiären Bereich. Wie der Norweger auf Instagram bekanntgab, sind er und seine Frau Gita zum zweiten Mal Eltern geworden. „Eva ist heute etwas mehr als eine Woche alt. Ein ziemlich bezauberndes kleines Fräulein. Wir genießen es in der Bubble als vierköpfige Familie“, schrieb der ehemalige Biathlon-Star zu einem Schnappschuss. Die Bös haben bereits einen Sohn. Aron kam vor drei Jahren auf die Welt. (TT.com)