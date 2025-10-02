Totes Neugeborenes auf Carportdach in Graz: Baby wurde lebend geboren

Das Obduktionsergebnis liegt nun vor. Die Mutter (20) muss sich wegen Mordes verantworten. Der genaue Tathergang muss erst rekonstruiert werden.

Graz – Das Neugeborene, das am Dienstag in Graz auf einem Carportdach im Stadtbezirk Wetzelsdorf tot gefunden worden war, hat zum Zeitpunkt der Geburt gelebt. Die Mutter (20), die in Gewahrsam ist, muss sich wegen des Verdachts des Mordes verantworten: Todesursache des Säuglings dürfte nach den bisherigen Untersuchungen ein Schädelhirntrauma gewesen sein. Der genaue Tathergang ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Die Obduktion des Neugeborenen wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz von einem Sachverständigen der Gerichtsmedizin in Graz durchgeführt. Dabei wurde festgestellt, dass der 3016 Gramm schwere und 49 Zentimeter große Säugling lebend geboren wurde. Es ist davon auszugehen, dass der neugeborene Bub nur sehr kurze Zeit gelebt hat. Das Ermittlungsverfahren wird nun wegen des Verdachts des Mordes geführt. Im Laufe des Donnerstags wird über die Verhängung der Untersuchungshaft entschieden werden.

Mutter will Schwangerschaft nicht bemerkt haben

Ein Nachbar hatte am Dienstag vor 13.00 Uhr den unbekleideten neugeborenen Buben auf dem Dach des Carports entdeckt und die Polizei verständigt. Die Bewohner des Hauses waren vorerst nicht auffindbar. Später am Tag wurde die Mutter, eine kroatische Staatsangehörige, in der Nähe aufgegriffenen. Sie lebt mit ihrer Familie, aber ohne den mutmaßlichen Kindsvater in dem Haus in verschiedenen Wohnungen. Sie will von der Schwangerschaft nichts gemerkt haben und „überrascht“ worden sein, wie sie Ermittlern sagte. Sie dürfte den Säugling nach der Geburt aus dem Dachflächenfenster geworfen haben, teilte die Polizei Dienstagabend mit. Das Neugeborene dürfte dann auf dem darunterliegenden Dach des Carports während des niedergehenden Regens zu liegen gekommen sein.