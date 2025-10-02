Populist Andrej Babiš vor Rückkehr als Premierminister in Tschechien?

Tschechien wählt am Freitag und Samstag ein neues Parlament. Unklar ist, ob die in Umfragen führenden Populisten der ANO eine Regierungsmehrheit zustande bringen.

Prag – 26 Parteien, Wahlbündnisse und Gruppierungen bewerben sich um die 200 Sitze im tschechischen Abgeordnetenhaus. Nur sieben von ihnen haben eine reale Chance, die Fünf-Prozent-Hürde zu überwinden und ins Parlament einzuziehen. Und die Favoritenrolle ist ebenfalls klar vergeben: Die populistische Partei des ehemaligen Premierministers Andrej Babiš führt in Umfragen mit einem Vorsprung von zehn Punkten auf das regierende liberalkonservative Bündnis Spolu des konservativen Regierungschefs Petr Fiala.

Mit prognostizierten rund 30 Prozent bräuchte Babiš aber Koalitionspartner, um als erster in Tschechien ein Comeback als Premierminister zu erzielen.

Als Koalitionspartner von ANO käme etwa die radikale, rechtspopulistische und islamfeindliche Partei der direkten Demokratie (SPD) von Tomio Okamura infrage. Die SPD, der eine prorussische Einstellung zugeschrieben wird, setzt sich für die sofortige Einstellung der tschechischen Militärhilfe für die Ukraine ein. Zudem träumt die SPD von Abstimmungen über EU- und NATO-Mitgliedschaft. Auch die Duldung eines ANO-Minderheitskabinetts durch die SPD ist nicht ausgeschlossen.

Dritter Partner nötig?

Rechnerisch ist eine Mehrheit von ANO und SPD jedoch nicht sicher. Dann würde Babiš noch einen weiteren Koalitionspartner benötigen. Infrage käme die rechtskonservative Gruppierung Motoristen, die erstmals zu Parlamentswahlen antritt. Die Motoristen mit rund 5 Prozent in Umfragen bieten sich schon selbst an, indem sie behaupten, sie würden „auf Babiš aufpassen“. Eine Zusammenarbeit mit den derzeitigen Regierungsparteien, der Bürgermeisterpartei und den linksliberalen Parteien hat Babiš bereits ausgeschlossen.

Ungeachtet der Mehrheitsverhältnisse kann Babiš als Chef der künftig wahrscheinlich stärksten Partei Babiš auf jeden Fall auf den Auftrag zur Regierungsbildung hoffen. Allerdings hat Präsident Petr Pavel schon Tage vor der Wahl klargemacht, dass es keinen Freifahrtschein für Babiš an die Spitze einer Regierung – etwa mit der SPD – gibt. Er sandte den Parteien die Botschaft, dass er keinen Politiker in die Regierung berufen werde, der den Austritt Tschechiens aus der NATO und EU will.

Der Präsident bat zudem Babiš auf die Prager Burg und wollte von ihm wissen, wie er als Eigentümer der Holding Agrofert und Regierungschef juristisch relevante Interessenkonflikte vermeiden wolle. Einige Juristen sind überzeugt, dass Babiš nicht Premierminister werden kann, wenn er sich nicht von Agrofert trennt. Pavel wollte aber auch die Haltung von Babiš zu einer möglichen Auslieferung im Zusammenhang mit der Affäre um das Wellnessresort „Storchennest“ wegen des Verdachts auf EU-Subventionsbetrug.

Freispruch aufgehoben

Ende Juni hatte das Oberste Gericht in Prag ein Urteil des Prager Stadtgerichts aufgehoben, das Babiš zu Beginn dieses Jahres freigesprochen hatte. Das Berufungsgericht erklärte, dass es in einzelnen Schritten des Falles Storchennest Elemente von Straftaten erkennen könne. Das Prager Stadtgericht muss den Fall daher erneut verhandeln. Die Abgeordnetenkammer müsste Babiš schließlich erneut seine parlamentarische Immunität entziehen, um seine Strafverfolgung zu ermöglichen.