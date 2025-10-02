Herbsturlaub in Südtirol: Wandern, Törggelen & Spa-Erholung

Jetzt einsteigen und in nur eine Stunde im Falkensteinerhof entspannen inkl. 15% Rabatt!

Der Herbst ist die ideale Zeit, um Südtirol in all seiner Pracht zu erleben – und im Falkensteiner Hotel & Spa Falkensteinerhof erwartet Sie ein unvergesslicher Urlaub, der Aktivität und Entspannung perfekt verbindet.

Wanderungen durch die malerische Herbstlandschaft

Starten Sie Ihren Tag mit einer Wanderung durch die malerische Berglandschaft Südtirols, wo Sie die leuchtenden Herbstfarben und die klare, frische Luft genießen können. Entdecken Sie dabei die Vielfalt der Wanderwege, die direkt vor der Haustür des Falkensteinerhofs beginnen. Nach einer aktiven Erkundungstour ist das traditionelle Törggelen ein Muss: Probieren Sie frischen jungen Wein und herzhafte Südtiroler Spezialitäten wie Kastanien, Speck und hausgemachte Knödel – eine wunderbare Tradition, die den Herbst in dieser Region einzigartig macht.

Dier leuchtenden Herbstfarben und die klare, frische Luft genießen. © Melanie Falkensteiner

Entspannung in der Acquapura Spa-Welt

Nach einem erlebnisreichen Tag können Sie in der Acquapura Spa-Welt des Falkensteinerhofs tief durchatmen und vollkommen zur Ruhe kommen. Unsere 1400 m² große Wellnessoase bietet Ihnen vier verschiedene Saunen, darunter eine Finnische Sauna und eine Biosauna, die für tiefgehende Entspannung sorgen. Außerdem laden zwei Dampfbäder dazu ein, sich vollständig zu regenerieren. Abkühlen können Sie sich anschließend im großzügigen Indoor- oder Outdoorpool, die beide das ganze Jahr über beheizt sind und einen herrlichen Blick auf die umliegenden Berge bieten. Gönnen Sie sich eine wohltuende Massage oder eine der exklusiven Wellnessanwendungen und lassen Sie sich rundum verwöhnen.

Unsere 1400 m² große Wellnessoase bietet Ihnen vier verschiedene Saunen. © Hannes Niederkofler

Kulinarische Genüsse und die Knödelphilosophie

Auch kulinarisch kommen Sie im Falkensteinerhof auf Ihre Kosten. Mit der ¾ Verwöhnpension genießen Sie täglich regionale Spezialitäten, frisch und mit viel Liebe zubereitet. Besonders ist die einzigartige Knödelphilosophie: Von herzhaft bis süß – unsere Knödelvariationen sind ein echtes Geschmackserlebnis und spiegeln die kulinarische Tradition Südtirols auf kreative Weise wider. Am Morgen erwartet Sie ein reichhaltiges Frühstücksbuffet, nachmittags eine köstliche Jause, und am Abend wartet ein täglich wechselndes Genuss-Wahlmenü, das keine Wünsche offenlässt.

Jetzt Herbstangebot sichern und sparen

Buchen Sie jetzt das spezielle Herbstangebot des Hotels und sichern Sie sich -15% Rabatt auf Ihren Aufenthalt. Gönnen Sie sich eine Auszeit inmitten der Südtiroler Berge und tanken Sie neue Energie im Falkensteiner Hotel & Spa Falkensteinerhof!