Krimi-Lesung mit Bestseller-Autorin Martina Parker in Sillian

Lachen und Gruseln stehen am 7. Oktober im Kultursaal Sillian auf dem Programm, wenn die bekannte Autorin Martina Parker aus ihren Werken liest. Die Bestsellerautorin präsentiert ihren "Miss-Brooks-Krimi" und gibt Einblicke in die Entstehung ihres Films "Zugroast".

Sillian – Die Öffentliche Bücherei Sillian lädt zu einem literarischen Abend ein. Im Rahmen des Krimifests Sillian wird die Autorin Martina Parker ihre Werke vorstellen und daraus lesen. Besonders im Fokus steht ihr Krimi "Miss Vergnügen – Ein Miss-Brooks-Krimi", der für seine Mischung aus Spannung und Humor bekannt ist.

Die Besucher*innen dürfen sich auch auf Auszüge aus Parkers beliebten Gartenkrimis freuen. Ein besonderes Highlight des Abends werden die Einblicke in die Dreharbeiten zu Parkers Film "Zugroast" sein.

Für die passende Atmosphäre sorgt die musikalische Begleitung durch "Quetschholz". Nach der Lesung haben die Besucher*innen die Möglichkeit, bei einem Getränk mit der Autorin ins Gespräch zu kommen und sich ihre Bücher signieren zu lassen.

Eintritt frei.

