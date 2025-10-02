Auf der Brandenbergstraße

15-jährige Mopedfahrerin bei Kollision mit Auto in Kramsach verletzt

Kramsach – Eine 15-jährige Mopedfahrerin ist am Donnerstag in Kramsach beim Zusammenstoß mit einem Pkw verletzt worden. Laut Polizei kam es zu der Kollision gegen 12.30 Uhr auf der Kreuzung der Brandenbergstraße mit der Gemeindestraße Ebnat.

Die Jugendliche stürzte und erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert. Der 64-jährige Autofahrer kam mit dem Schrecken davon. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. (TT.com)

Für Sie im Bezirk Kufstein unterwegs:

Theresa Aigner

Theresa Aigner

+4350403 2117

Michael Mader

Michael Mader

+4350403 3050

Wolfgang Otter

Wolfgang Otter

+4350403 3051