Auf der Brandenbergstraße
15-jährige Mopedfahrerin bei Kollision mit Auto in Kramsach verletzt
Kramsach – Eine 15-jährige Mopedfahrerin ist am Donnerstag in Kramsach beim Zusammenstoß mit einem Pkw verletzt worden. Laut Polizei kam es zu der Kollision gegen 12.30 Uhr auf der Kreuzung der Brandenbergstraße mit der Gemeindestraße Ebnat.
Die Jugendliche stürzte und erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert. Der 64-jährige Autofahrer kam mit dem Schrecken davon. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. (TT.com)